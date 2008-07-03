Регіонали встали і пішли із засідання по Семенюк за командою?

Представники Партії регіонів залишили засідання Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації, котре сьогодні розглядає звіт Фонду держмайна про його діяльність у 2007 році.

Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати Дмитро КОЛЕСНІКОВ та Ігор ЛИСОВ залишили засідання після того, як заслухали звіт голови ФДМУ Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Перед тим як піти, Д.КОЛЕСНІКОВ пояснив, що на засіданні відсутній кворум, присутні всього 8 депутатів. «Тому, враховуючи важливість питання, приймати будь-які постанови не можна і неможливо», - зазначив він.

Як вважає І.ЛИСОВ, у зв`язку з тим, що на засіданні не були присутні керівники уряду і наглядових органів, воно буде неефективним.

Як пояснив депутат журналістам після того, як залишив засідання, він вважає його «фарсом і політичним замовленням».

У свою чергу, народний депутат Валерій ПИСАРЕНКО (БЮТ) зазначив, що на засіданні Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації присутні представники всіх політичних сил і профільних відомств, тому з рішенням, яке прийме комісія, «можна виходити на Верховну Раду».

При цьому народний депутат Олександр БОНДАР (НУ-НС) вважає, що двом членам Партії регіонів надійшла команда блокувати засідання комісії.

«Це рішення було прийняте на засіданні фракції, такі рішення приймалися, коли засідав Комітет з економічної політики за програмою приватизації, коли Партія регіонів повністю блокувала засідання. При цьому це відбувається у випадках, коли вони самі виступають ініціаторами засідань. Вони і Валентина Петрівна (СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО - УНІАН) наполягали на звіті голови фонду», - сказав О.БОНДАР.