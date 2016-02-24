Amnesty International констатує "недостатній прогрес" у розслідуваннях щодо Євромайдану

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила на брифінгу виконавчий директор Amnesty International в Україні Тетяна Мазур, представляючи річний звіт організації щодо дотримання прав людини у світі.

«За два роки після того, як протест закінчився, недостатньо було зроблено для притягнення до відповідальності правоохоронців, які були причетні до надмірного, зайвого і незаконного застосування сили проти учасників протестів», - сказала Мазур.

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Вона нагадала, що в листопаді 2015 року Генеральна прокуратура відзвітувала про проведення розслідування більше 2 тисяч епізодів, пов'язаних з подіями Євромайдану, і про пред'явлення підозр більш ніж 280 особам.

Крім того, за словами Мазур, розпочався суд над двома колишніми працівниками спецпідрозділу МВС «Беркут», яких звинувачують у вбивстві і перевищенні службових повноважень, зокрема, у вбивстві 39 протестувальників.

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Також Оболонський райсуд Києва засудив двох студентів за погрози вбивством учасників акції протесту 21 січня 2014 року.

«Інших вироків, пов'язаних зі справами Євромайдану, в 2015 році винесено не було», - сказала Мазур.

У той же час вона зазначила, що «прогрес є, але він не є достатнім».