Німеччина розробляє "план Маршалла" для України

Про це депутат Бундестагу Карл-Георг Вельман заявив в інтерв'ю "Сегодня".

Він зазначив, що вони працюють над новою стратегією для стабілізації та розвитку України з набагато більш великими фінансовими і політичними зусиллями.

"Це щось нове і буде йти як доповнення до Угоди про асоціацію. Це (нова стратегія – Ред.) ще в розробці, не ставши частиною офіційної політики", - розповів Вельман.

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Депутат Бундестагу наголосив, що це ідея ґрунтовного "плану Маршалла" для відновлення економіки, управління, судової системи і т. д.

"Якщо цей "план Маршалла" коли-небудь почне працювати, то тільки під повним контролем і моніторингом (з боку Німеччини – Ред.)", - підсумував він.

Довідка УНІАН. "План Маршалла" - програма допомоги Європі після Другої світової війни. Висунутий у 1947 році американським державним секретарем Джорджом К. Маршаллом і набув чинності у квітні 1948 року. У здійсненні плану брали участь 17 європейських країн, включаючи Західну Німеччину.

"План Маршалла" сприяв встановленню післявоєнного миру в Західній Європі. Заявленою США метою реалізації плану було відновлення зруйнованої війною економіки Європи, усунення торговельних бар'єрів, модернізація промисловості європейських країн і розвиток Європи у цілому.