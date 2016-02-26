Головною передумовою повернення Криму є випереджальний розвиток економіки України – Порошенко

Про це йдеться у зверненні президента щодо другої річниці початку спротиву російській окупації Криму.

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Він наголосив, що Україна рішуче захищатиме колективні права культурних і релігійних спільнот на території Автономної республіки Крим і Севастополя, зокрема права етнічних українців, а також корінних народів – кримських татар, кримчаків і караїмів, інших національних меншин, всіх українських патріотів, які не визнали окупаційного режиму і в доступний їм спосіб чинять опір.

«Для захисту їхні прав, в тому числі і права на протест, ми будемо широко залучати міжнародні організації. Головною ж передумовою реінтеграції тимчасово окупованої території є випереджальний розвиток економіки України, її демократичних інститутів та механізмів захисту прав людини, зростання рівня і якості життя людей», - зазначив глава держави.

Разом з тим Петро Порошенко подякував всім кримчанам, «які в надзвичайно складних умовах авторитарного режиму та переслідування інакодумства в Криму не переривають свого громадянського та духовного зв'язку зі своєю справжньою Вітчизною – Україною».