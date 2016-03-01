У ВАСУ вважають, що переатестація – це "помста" судовій системі

В Україні необхідно створити нову систему, в якій посаду судді можна буде отримати, пройшовши конкурс. Про це заявив заступник голови Вищого адміністративного суду Михайло Цуркан, передає "РБК-Україна".

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"Всі зійшлися на тому, що буде переформатування існуючої системи судів. Так чи не краще сформувати нову систему, нехай паралельну? Сказати: шановні...оскільки, в принципі, в проекті Конституції записано, ось вам нова система - ви маєте право претендувати на місця в цій новій системі, але виключно через конкурси: хто бажає - ідіть, хто не бажає - спасибі за службу, до побачення. Це нормальний підхід", - вважає Цуркан.

Він додав, що існуючий підхід наштовхує на думку, що в даному випадку "мова йде про помсту тій системі, яка, на думку деяких, як кажуть, служила злочинному режиму".

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Відзначимо, раніше голова Вищого адмінсуду Олександр Нечитайло також заявив, що недоцільно проводити атестацію тих суддів, які за десятиліття роботи не мають ніяких скарг на свою адресу.

На думку Нечитайла, при визначенні, кого атестувати, а кого ні, необхідно вивчати досьє судді, і якщо в ньому є якась негативна інформація, наприклад, скарги або скасовані рішення, то такі судді повинні проходити процедуру переатестації.