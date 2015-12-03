У Венеціанській комісії вважають, що в Україні неможливо звільнити усіх суддів

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на конференції «Конституційна реформа в Україні: досягнення та перспективи» у Києві.

«Є можливість зараз здійснити конституційно визначений певний процес очищення судової влади та перевірку діяльності суддів», - зазначила вона.

«Венеціанська комісія вважає, що звільнення всіх суддів в Україні суперечитиме європейським стандартам. Крім того, ми вважаємо, що це просто неможливо буде зробити, тому що це порушуватиме систему здійснення правосуддя в державі», - наголосила заступник секретаря Венеціанської комісії.

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За її словами, в Україні необхідно запровадити процедуру перевірки суддів щодо їхнього професіоналізму, етики та доброчесності, і якщо вони не пройдуть таких тестів, то безумовно мають бути звільнені.

«Венеціанська комісія сподівається, що ці зміни до Конституції (в частині правосуддя) будуть прийняті цього разу таким чином, щоб ви могли продовжувати їх втілення та запровадити незворотні зміни в напрямку реформування України як демократичної держави», - зазначила Граната-Менгіні.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що уряд виступає за проведення масштабної судової реформи й повну зміну суддівського корпусу в Україні зі звільненням 9 тис. суддів.