Лідери ЄС отримали петицію про звільнення Савченко - BBC

Про це повідомив прес-аташе Представництва ЄС в Україні Давид Стулік, передає BBC Україна.

Міжнародна петиція, підписи під якою почали збирати у суботу, в середу була відправлена лідерам ЄС, зокрема президенту Європейської ради Дональду Туску, президенту Єврокомісії Жану-Клоду Юнкеру та голові Європарламенту Мартіну Шульцу, йдеться у повідомленні пана Стуліка.

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Цю петицію онлайн вже підписали 36 тисяч людей з понад 26 країн, зазначив речник представництва ЄС в Україні.

Серед тих, хто підписав петицію, зокрема письменниці, лауреатки Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич та Ельфріде Єлінек.