Окупанти в Криму вилучають паспорти у громадян України - прикордонники

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

"Учора в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Каланчак» прикордонники Херсонського загону виявили громадянина України, який прямував на материкову частину України. При собі житель Львівщини замість паспортного документа мав лише його ксерокопію. Як з’ясувалося, дійсний документ у нашого співвітчизника вилучили російські окупаційні служби. Зі слів українця, їм не сподобалась категорія печатки на другій віковій фотокартці в паспорті. Протримавши чоловіка більше доби його документ вилучили, натомість прикордонники ФСБ Росії йому вручили ксерокопію та склали на чоловіка документи про адміністративне правопорушення. Тож громадянину довелось повертатись на материкову частину України", - йдеться у повідомленні прес-служби.

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У Держприкордонслужбі наголошують, що подібні випадки останнім часом непоодинокі.

"Нещодавно російські окупанти вилучили український паспорт під час поїздки до тимчасово окупованої території АР Крим у громадянки України. Мотивували вони це тим, що жінка живе на материковій частині України, а прописку має кримську і повинна була чи зареєструватись за новим місцем, чи замінити паспорт на російський. Так само на неї наклали адміністративний штраф, надали відповідну постанову та ксерокопію паспорта", - повідомили прикордонники.

"В обох випадках громадяни нашої країни були пропущені співробітниками Держприкордонслужби України на материкову частину України", - йдеться у повідомленні.