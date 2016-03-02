"ДНР" збирається видавати власні "паспорти" жителям окупованих районів, але отримають їх не всі

Терористичне угрупування "ДНР" має намір почати видачу власних "паспортів", але отримають їх не всі мешканці окупованої території. Про це повідомляє видання "Новости Донбасса" з посиланням на керівника "адміністрації" голови угруповання Максима Лещенко.

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За його словами, видача "паспортів" не буде здійснюватися людям, які не підтримують угруповання "ДНР".

"Заяви про видачу паспорта громадянина "ДНР" підлягають відхиленню, якщо вони подані особами, які виступають за насильницьку зміну основ "конституційного ладу" "ДНР", або іншими діями створюють загрозу безпеці "республіки", використовували при подачі заяви підроблені документи, перебувають на військовій службі чи в органах правопорядку України або іншої іноземної держави, що підтримує ворожу політику щодо "ДНР", - сказав Лещенко.

Він додав, що "документ", який посвідчує особу також не буде видаватися особам, які переслідуються в кримінальному порядку "правоохоронцями" "ДНР" або компетентними органами іноземних держав. При цьому, дана поправка не поширюється на осіб, які звинувачуються органами України у створенні терористичної угруповання.