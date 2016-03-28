ЦВК позбавила Томенка й Фірсова мандатів

Про це йдеться у повідомленні ЦВК.

У ньому зазначається, що до комісії 26 березня надійшли рішення 12-го позачергового з’їзду партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" від 25 березня та витяги із протоколу зазначеного з’їзду про дострокове припинення повноважень депутатів Томенка та Фірсова у зв’язку з їх виходом із складу фракції БПП у Верховній Раді 8-го скликання.

Крім того, 28 березня до ЦВК з апарату Ради надійшли належним чином завірені копії заяв Томенка та Фірсова про їх вихід зі складу фракції БПП, а також витяги із стенограм пленарних засідань парламенту, на яких було оголошено зазначені заяви.

Розглянувши вказані документи, комісія встановила, що повноваження депутатів Томенка та Фірсова, були достроково припинені 25 березня за рішенням з’їзду партії БПП.

Нагадаємо, 25 березня з'їзд партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень народних депутатів Томенка та Фірсова.

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Томенко 25 грудня 2015 року заявив про вихід із фракції партії БПП.

Він пояснив своє рішення незгодою з ухваленим у парламенті держбюджетом-2016, який, за його словами, спрямований проти українського народу.

Фірсов вийшов з фракції БПП 8 лютого, заявивши, що "залишатися у фракції разом із Ігорем Кононенком" він більше не може, оскільки не згоден "покривати його корупційну діяльність", і не хоче, щоб з його з нею асоціювали.

Томенко був обраний за списком БПП під №8, Фірсов - під №54.

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Зазначимо також, що у вересні 2015 ЦВК визнала відсутність правових підстав для позбавлення мандата депутата ВР Артема Вітка, який був обраний за списком Радикальної партії Олега Ляшка під №7, але вийшов згодом з її фракції. З'їзд Радикальної партії тоді прийняв рішення припинити повноваження Вітка.

Пізніше Вітко заявив, що відкличе свою заяву про вихід з фракції, однак на сайті парламенту він досі значиться як позафракційний.

Стаття 81 Конституції передбачає, що однією з причин дострокового припинення повноважень народного депутата є "невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України зі складу такої фракції ".

У той же час в Конституції також прописано, що позбавлення мандата на такій підставі можливо тільки за окремим законом, а такого закону в Україні немає.