Заступник голови МЗС РФ запевняє, що питання обміну Савченко не є предметом діалогу зі США

Як заявив російський чиновник в інтерв'ю РИА Новости, "всупереч численним спекуляціям про якісь обміни або схемах, які можуть призвести до її звільнення, заявляю абсолютно відповідально, що це не є предметом нашого діалогу зі США".

Зокрема, Рябков зазначив, що "в ході останніх контактів, у тому числі на найвищому рівні під час перебування тут держсекретаря США Джона Керрі й в подальшому, жодні варіанти обміну Савченко на кого б то не було не обговорювалися".

"Є два колишніх російських військовослужбовці, які очікують суду в Києві, Александров і Єрофєєв. Тут те ж саме: ніякого обміну думками з американцями щодо звільнення Савченко під гарантії звільнення або передачі цих наших громадян не було. І, в принципі, ми вважаємо, що подібні спекуляції не допомагають справі", — додав Рябков.

"Вирок Савченко винесено. Ми виходимо з того, що питання щодо визнання її провини повністю закрите. Тепер мова йде про те, що їй треба відбувати термін призначеного покарання за скоєний злочин", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 3 квітня заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв анонсував важливі новини щодо звільнення Савченко.

При цьому він зазначив, що під час свого візиту в США минулого тижня президент Петро Порошенко "активно працював над поверненням Савченко в Україну".