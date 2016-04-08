Мін’юст відповів на закиди ГПУ щодо порушень у реєстрі корупціонерів
Міністерство юстиції запевняє, що здійснює внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, в чіткій відповідності до вимог Закону України "Про запобігання корупції".
Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на офіційному сайті відомтсва.
"З початку ведення реєстру Міністерством юстиції щороку таких рішень надходило та вносилось до реєстру близько 2 тисяч. Загальна ж кількість внесених рішень складає майже 10 тисяч", - наголошують у відомстві.
Однак, як зазначається, це не стосується копій рішень за 2011-2014 роки: "вони надійшли і досі продовжують надходити до Мін’юсту від Державної судової адміністрації України, що є держателем єдиного державного реєстру судових рішень, з великим запізненням".
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"Варто зазначити, що ці копії рішень почали надходити до Мінюсту лише після спільного звернення Міністерства юстиції та Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції у зв’язку з виявленням неналежного виконання порядку надсилання електронних копій судових рішень Державною судовою адміністрацією України", - підкреслили у Мінюсті.
Внесення зазначених рішень до реєстру здійснюється з урахуванням об’єктивних можливостей Міністерства юстиції. Більше того, задля прискорення внесення відомостей до реєстру ще минулоріч до його ведення були залучені додаткові працівники.
У відомстві запевняють, що до початку вступу в силу Закону України "Про державну службу" (01 травня 2016 року) відомості в реєстрі будуть повністю актуалізовані.
Як повідомляв УНІАН, ГПУ заявила, що виявила порушення у порядку ведення Міністерством юстиції реєстру корупціонерів і вказала Мін’юсту на відповідні недоліки.