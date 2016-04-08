Генпрокуратура знайшла порушення у реєстрі корупціонерів, який веде Мін’юст

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, до початку ведення Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, Міністерство юстиції продовжує здійснювати повноваження щодо забезпечення ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

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Однак, як засвідчив системний аналіз стану законності у сферізапобігання корупції, вказане міністерство неналежно виконує покладені Законом обов’язки, заявили у ГПУ.

Так, упродовж 2015 року до відповідальності за вчинення корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень притягнуто 2 тис. 475 осіб, з яких до Реєстру внесено лише 990, що становить 40% від загальної кількості. До Реєстру досі не внесено рішення судів, які набрали законної сили та направлені до Міністерства юстиції протягом 2013-2014 років.

У Генпрокуратурі наголосили, що неповнота обліку даних Реєстру є порушенням вимог статті 59 Закону України «Про запобігання корупції».

Крім того, ч. 2 ст. 19 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, який набирає чинності 1 травня 2016 року, чітко передбачено обставини, за яких особа не може вступити на державну службу, зокрема така, що піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.

Таким чином, наголосили у Генпрокуратурі, відсутність відповідної інформації у Реєстрі може призвести до прийому на державну службу осіб, яким це заборонено законом, а також формування хибного уявлення у правопорушників про безкарність корупційного та пов’язаного з корупцією діяння, ненастання негативних наслідків у зв’язку із притягненням особи до відповідальності.

«У зв’язку з цим Генеральною прокуратурою України з метою виявлення причин та умов, що сприяли невиконанню вимог цього Закону 4 квітня в порядку ч. 3 ст. 65 Закону внесено подання», - сказано у повідомленні.