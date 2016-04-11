БПП та "Народний фронт" не домовилися з Гройсманом щодо структури і складу Кабміну - нардеп

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник лідера фракції БПП Олексій Гончаренко сказав в коментарі журналістам після засідання фракції.

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"Переговори тривають", - сказав депутат.

Він пояснив, що мова йде про те, "яким буде набір міністерств і хто конкретно їх повинен очолити".

"Згідно з Конституцією, коаліція подає прем'єра, а прем'єр вносить пропозицію Верховній Раді. Тобто, це має бути узгоджена позиція і вона повинна бути узгоджена до того, як ми проголосуємо за нового прем'єра. В ці хвилини ми також узгодженої позиції не знайшли. Поки що. Тому переговори тривають ", - зазначив він.