У НФ заявили, що Аваков і Петренко залишаться на своїх посадах у новому Кабміні

Народний депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко заявив в ефірі телеканалу "112 Україна" про домовленості «БПП» і «НФ» щодо того, що глави МВС і Мін'юсту Арсен Аваков і Павло Петренко залишаться на своїх посадах в Кабміні.

"За тими домовленостям, які промовлялися з "Блоком Петра Порошенко", і Арсен Аваков, і Павло Петренко як міністри, які почали цілий ряд важливих для країни реформ, – вони залишаться на своїх постах. Для цього буде проведено голосування за новий склад Кабінетів міністрів, який повинен буде запропонувати Володимир Гройсман", - заявив Геращенко.

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Нагадаємо, сьогодні Арсеній Яценюк оголосив про свою відставку з посади прем’єра. Він зазначив, що вважає два своїх уряди унікальними і після відставки бачить свої повноваження дещо ширше, ніж на посаді прем'єра.

24 березня фракція "Блоку Петра Порошенко" висунула кандидатуру голови парламенту Гройсмана на пост прем'єр-міністра. За пропозицією «БПП», у разі підтримки Гройсмана, за «Народним фронтом» залишається посада спікера.