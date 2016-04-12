Тетерук: фракція НФ готова працювати в новій коаліції

Про це заявив перший заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук у коментарі журналістам, передає прес-служба партії.

"Ми будемо робити усе можливе, щоб в парламенті продовжилося ухвалення потрібних законів, так як це робилося нами уже півтора року. Я також хочу підкреслити, що наша фракція взагалі лишається керованою, на відміну від деяких наших колег", - сказав Тетерук.

Читайте такожУ Раді показали заяву про відставку Яценюка з посади прем'єр-міністра

"Ми бачимо неспроможність деяких фракцій, які спочатку взяли на себе політичну відповідальність, як це було прописано в коаліційній угоді, - будувати європейський вектор розвитку України. Тепер вони виголошують що завгодно, в тому числі і про перевибори, які можуть зіграти на руку реваншистським силам. Про яку політичну відповідальність тут може іти мова?", - наголосив народний депутат.

Тетерук також запевнив, що фракція готова працювати в новій коаліції та у повному складі голосувати за новий уряд та його програму.

"Ми готові брати відповідальність, всі наші 81 плюс один (Парубій - ред.).Однак чи буде 226 голосів - залежить не від нас, а від фракції БПП, яка значною мірою ініціювала зміну Уряду Арсенія Яценюка і тепер несе відповідальність за майбутнє нового Кабміну", - сказав депутат.

Читайте такожУ Раді вже зібрали 226 депутатів для нової коаліції, вона висуне Гройсмана на посаду прем'єра - нардеп

Перший заступник голови фракції "Народний фронт" також підкреслив, що його політична сила задоволена результатами діяльності прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

"Він заклав низку позитивних речей. Це позбавлення нас від енергетичної залежності від Росії, це процеси щодо дерегуляції і увага до оборони. І, що найважливіше, - вперше цей уряд був послідовним, відповідальним і не боявся брати на себе відповідальність. Жоден інший прем'єр-міністр до цього був нездатний до цього, а лише займався популізмом і переділом державного майна", - резюмував Тетерук.