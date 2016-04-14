Пайєтт вітає готовність Гройсмана продовжувати реформи для отримання грошей МВФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це американський дипломат сказав журналістам.

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Таким чином Джеффрі Пайєтт відповів на запитання, чи достатньо для отримання наступного траншу коштів від МВФ лише формування нового українського уряду, чи для цього необхідно продовжувати впроваджувати реформи.

"МВФ відіграє провідну роль у цих питаннях для Сполучених Штатів. Ми дивимося на МВФ та їхній діалог з українським урядом щодо впровадження реформ, і я, безумовно був заохочений тими словами, які почув від прем'єр-міністра Гройсмана сьогодні в контексті його пріоритетів щодо повного і вчасного прийняття вимог МВФ", - наголосив посол США.