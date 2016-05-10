Депутати від Радикальної партії заблокували трибуну Ради

Як передає кореспондент УНІАН, незважаючи на це, засідання парламенту триває.

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Народні депутати України доповідають щодо законопроектів зі своїх робочих місць.

Як повідомляв УНІАН, лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко під час Погоджувальної ради заявив, що його однопартійці блокуватимуть трибуну парламенту, якщо не буде створена тимчасова слідча комісія з офшорів.