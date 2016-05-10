Депутати від Радикальної партії заблокували трибуну Ради
17:33, 10 травня 2016Політика
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Після закінчення перерви депутати від Радикальної партії заблокували трибуну Верховної Ради.
Депутати від Радикальної партії заблокували трибуну Ради / Скріншот
Як передає кореспондент УНІАН, незважаючи на це, засідання парламенту триває.
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Народні депутати України доповідають щодо законопроектів зі своїх робочих місць.
Як повідомляв УНІАН, лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко під час Погоджувальної ради заявив, що його однопартійці блокуватимуть трибуну парламенту, якщо не буде створена тимчасова слідча комісія з офшорів.
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