Фракція партії Ляшка не голосуватиме за зміни до закону про ГПУ, що дозволять призначити Луценка генпрокурором

12:19, 10 травня 2016
Політика
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Фракція Радикальної партії не голосуватиме за зміни до закону про Генеральну прокуратуру, який дозволить призначити лідера фракції "Блок Петра Порошенка" Юрія Луценка генпрокурором.

Олег Ляшко Радикальная партия / УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав лідер фракції Олег Ляшко в коментарі журналістам.

 «Ні, ми не будемо голосувати за законопроект, який дасть можливість президенту Порошенку поставити генеральним прокурором чергового свого кума. Хочу нагадати, що до цього кум Шокін був генеральним прокурором, а тепер кума шановного Юрія Луценка хочуть генеральним прокурором”», - зазначив він.

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 «Досить розводити кумівство в Генеральній прокуратурі. В ГПУ мають бути незалежні від президента і парламенту люди, і навіть в парламенті є багато народних депутатів, які б могли бути непоганим генеральним прокурором, але при цьому бути політично незалежними», - наголосив Ляшко.

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