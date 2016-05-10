Фракція партії Ляшка не голосуватиме за зміни до закону про ГПУ, що дозволять призначити Луценка генпрокурором
Фракція Радикальної партії не голосуватиме за зміни до закону про Генеральну прокуратуру, який дозволить призначити лідера фракції "Блок Петра Порошенка" Юрія Луценка генпрокурором.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав лідер фракції Олег Ляшко в коментарі журналістам.
«Ні, ми не будемо голосувати за законопроект, який дасть можливість президенту Порошенку поставити генеральним прокурором чергового свого кума. Хочу нагадати, що до цього кум Шокін був генеральним прокурором, а тепер кума шановного Юрія Луценка хочуть генеральним прокурором”», - зазначив він.
Читайте такожЛуценко відмовився бути "декоративним прокурором генерального могильника"
«Досить розводити кумівство в Генеральній прокуратурі. В ГПУ мають бути незалежні від президента і парламенту люди, і навіть в парламенті є багато народних депутатів, які б могли бути непоганим генеральним прокурором, але при цьому бути політично незалежними», - наголосив Ляшко.