Фракція партії Ляшка не голосуватиме за зміни до закону про ГПУ, що дозволять призначити Луценка генпрокурором

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав лідер фракції Олег Ляшко в коментарі журналістам.

«Ні, ми не будемо голосувати за законопроект, який дасть можливість президенту Порошенку поставити генеральним прокурором чергового свого кума. Хочу нагадати, що до цього кум Шокін був генеральним прокурором, а тепер кума шановного Юрія Луценка хочуть генеральним прокурором”», - зазначив він.

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«Досить розводити кумівство в Генеральній прокуратурі. В ГПУ мають бути незалежні від президента і парламенту люди, і навіть в парламенті є багато народних депутатів, які б могли бути непоганим генеральним прокурором, але при цьому бути політично незалежними», - наголосив Ляшко.