Засідання комісіі Україна-НАТО у Варшаві буде платформою для підтримки - Столтенберг

Про це сказав генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселі на прес-конференції в ході першого дня засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН.

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"Ми вирішили провести засідання Комісії Україна-НАТО у Варшаві, як частину саміту, і це буде другий саміт, де у нас є засідання Комісії Україна-НАТО. Я думаю, що це буде дуже сильним виявом нашої політичної підтримки суверенітету та територіальній цілісності України. Це також надать платформу для нас обговорити, як ми можемо надати практичну підтримку Україні", - заявив Столтенберг.

Генсек нагадав, що НАТО, як Альянс, і безпосередньо союзники, надають Україні "сильну політичну підтримку, а також практичну підтримку через наші трастові фонди, практичну співпрацю, розбудову інституцій, навчання". "І ми будемо це продовжувати. Комісія Україна-НАТО буде важливою платформою для того, щоб висловити політичну підтримку та обговорити розвиткок практичної підтримки", - наголосив він.