В НАТО похвалили Україну за реформу ЗСУ: "Проведена робота вражає"

Як зазначає прес-служба українського оборонного відомства, сторони обговорили поточну ситуацію на сході України та перспективи її розвитку.

«Візит голови Військового комітету НАТО в Україну є свідченням незмінної підтримки Альянсом наших реформ в оборонній сфері», - цитує Муженка прес-служба.

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«Темою для обговорення стала реформа Збройних Сил України в контексті розвитку їх оперативних спроможностей, підготовка військ з урахуванням досвіду АТО та переходу на стандарти НАТО. В останньому, за словами очільника Генерального штабу, Україна розраховує на допомогу Альянсу», - йдеться в повідомленні.

Оцінюючи масштаби проведених заходів реформування, голова Військового комітету НАТО генерал Петр Павел зазначив, що задоволений побаченим.

«Ви досягли значних результатів. Проведена робота вражає, особливо якщо взяти до уваги те, що на сході України тривають бойові дії», - підкреслив він.