Савченко назвала два шляхи повернення Криму до складу України

Як передає кореспондент УНІАН, про це Савченко сказала на прес-конференції. "Як повертати Крим? Я відчувала, що може буде третя світова війна. Якщо буде війна, то Крим повернеться. Якщо не війною, то Крим, напевно, повернеться роботою над міжнародним правом і достукавшись до людей, що вони зробили помилки. Можливо, не до цих людей, які зробили її, а до їх нащадків, які визнають цю помилку і виправлять її", - сказала Савченко.

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При цьому вона зауважила, що їй важко прогнозувати, яким чином і як швидко це відбудеться.

Також Надія Савченко додала, що робитиме все для пошуку шляхів повернення окупованих територій до складу України.