Савченко назвала два шляхи повернення Криму до складу України
Народний депутат, українська льотчиця Надія Савченко заявила, що Крим повернеться до складу України або шляхом війни, або шляхом дипломатичних зусиль.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Савченко сказала на прес-конференції. "Як повертати Крим? Я відчувала, що може буде третя світова війна. Якщо буде війна, то Крим повернеться. Якщо не війною, то Крим, напевно, повернеться роботою над міжнародним правом і достукавшись до людей, що вони зробили помилки. Можливо, не до цих людей, які зробили її, а до їх нащадків, які визнають цю помилку і виправлять її", - сказала Савченко.
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При цьому вона зауважила, що їй важко прогнозувати, яким чином і як швидко це відбудеться.
Також Надія Савченко додала, що робитиме все для пошуку шляхів повернення окупованих територій до складу України.