Савченко готова бути президентом, якщо цього хотітимуть українці

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час першої великої прес-конференції, відповідаючи на запитання про її готовність стати президентом.

"Давайте запитаємо так: українці, якщо вам треба, щоб я була президентом, добре, я буду президентом. Я просто не зовсім ще вірю, що у нас вже люди навчилися голосувати не за гречку", - сказала Савченко.

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За її словами, вона не може сказати, що хотіла б стати преззидентом, адже любить літати.

"Але, якщо треба, я зроблю все. І якщо треба, я пройду і цей шлях. І працювати буду з віддачею", - заявила Савченко.