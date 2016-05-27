Савченко готова бути президентом, якщо цього хотітимуть українці
11:34, 27 травня 2016Політика
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Народний депутат від "Батьківщини" Надія Савченко готова бути президентом України, якщо цього хотітимуть українці.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час першої великої прес-конференції, відповідаючи на запитання про її готовність стати президентом.
"Давайте запитаємо так: українці, якщо вам треба, щоб я була президентом, добре, я буду президентом. Я просто не зовсім ще вірю, що у нас вже люди навчилися голосувати не за гречку", - сказала Савченко.
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За її словами, вона не може сказати, що хотіла б стати преззидентом, адже любить літати.
"Але, якщо треба, я зроблю все. І якщо треба, я пройду і цей шлях. І працювати буду з віддачею", - заявила Савченко.
Надія Савченко на прес-конференції заявила, що готова стати президентом України
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