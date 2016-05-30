Лукаш заявляє, що ГПУ зупинила досудове розслідування стосовно неї

Про це Лукаш написала у Фейсбук.

"Звеселю вас трохи свіжими новинами. У ГПУ знову буксують: Розслідування стосовно мене знову зупинено", - написала Лукаш.

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«Це такий процесуальний трюк, коли, ну, дуже треба потягнути час. Терміни наближаються до завершення, а перспектива знайти «хоч щось» туманна, як ніколи. Вичерпалися і втомилися к прокуратурі за два роки старанних, але безплідних пошуків. Низькі обороти. Холостий хід. Може, досить їм ламати цю комедію?», - додала Лукаш.

Вона розмістила копію постанови, в якій зазначається, що «досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000000409 від 20.05.2014 зупинити».

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України повідомила про "спецоперації" із затримання Лукаш 5 листопада 2015 року. Згодом з'ясувалося, що вона до цього постійно перебувала в Києві і жила у будинку своєї матері.

6 листопада Печерський суд обрав Лукаш запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою звільнення під заставу у розмірі 5,1 млн грн. Заставу за неї вніс Вадим Новинський.

ГПУ підозрювала Лукаш у заволодінні коштами державного бюджету у розмірі 2,5 млн грн і вчиненні службової підробки, що спричинило тяжкі наслідки, під час її перебування на посаді міністра юстиції.