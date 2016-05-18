Лукаш через санкції подала позов до суду ЄС





Про це Лукаш написала у Facebook.

«Команда кращих адвокатів подала позов до Люксембурзького суду ЄС. Позивачем виступаю я, а відповідачем виступить Рада ЄС», - написала вона.

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«Я прошу суд скасувати розпорядження та рішення Ради ЄС, які вводять і подовжують щодо мене санкції майнового характеру», - додала екс-міністр юстиції.

Лукаш просить провести судовий контроль, справедливий і неупереджений розгляд процедури застосування санкцій Радою ЄС.

«З урахуванням того, що ніякого майна у країнах ЄС у мене немає і не було, я впевнена, що майнові санкції Ради ЄС, засновані на недостовірній інформації Генеральної прокуратури, - це тяжке і необґрунтоване посягання на мою честь і гідність», - заявила вона.

За її твердженням, при прийнятті рішення про санкції були порушені обов`язки Ради ЄС у частині обґрунтування та мотивації рішень, що приймаються.

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«Моя кримінальна справа в Україні - політичне переслідування. За два роки, незважаючи на судомні потуги «правоохоронців», мою вину не було ні встановлено, ні доведено. Саме тому я впевнена, Рада ЄС була введена в оману Генеральною прокуратурою та скоїла фактичну помилку, пішовши на повідку у доморощених шукачів», - заявила Лукаш.

Разом з тим, один з адвокатів, який оскаржив рішення Ради ЄС про застосування санкцій стосовно Лукаш, Максим Райко, заявив у Facebook, що «цю справу ми представлятимемо тією самою командою юристів, які супроводжували справу Андрія Портнова у Суді ЄС і успішно її виграли».

Як повідомляв УНІАН, у березні Європейський Союз продовжив санкції для екс-президента України Віктора Януковича і його соратників, в тому числі колишнього міністра юстиції, ще на один рік.

Служба безпеки України повідомила про «спецоперацію» із затримання Лукаш 5 листопада 2015 року. Згодом з`ясувалося, що вона до цього постійно перебувала в Києві і жила у будинку своєї матері.

6 листопада Печерський суд обрав Лукаш запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою звільнення під заставу 5,1 млн грн. Заставу за неї вніс Вадим Новинський.

ГПУ підозрювала Лукаш у заволодінні коштами державного бюджету у розмірі 2,5 млн грн і вчиненні службової підробки, що спричинило тяжкі наслідки, під час її перебування на посаді міністра юстиції.

28 грудня Солом`янський суд Києва скасував запобіжний захід стосовно Лукаш і зняв з неї процесуальні обов`язки.