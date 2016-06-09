Чат з політологом Юрієм Якименком

Шановні читачі, поспілкуватися з гостем "Главреду" та поставити йому всі питання, які вас цікавлять, ви можете, перейшовши за посиланням (http://glavred.info/chat/yuriy-yakimenko-370890.html).

Запитання ви можете надсилати заздалегідь, вже зараз, а також безпосередньо під час чату.