Чат з політологом Юрієм Якименком
11:00, 09 червня 2016Політика
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9 червня, об 11.00, на сайті "Главред" відбудеться чат з заступником генерального директора — директором політико-правових програм Центру Разумкова Юрієм Якименком.
Шановні читачі, поспілкуватися з гостем "Главреду" та поставити йому всі питання, які вас цікавлять, ви можете, перейшовши за посиланням (http://glavred.info/chat/yuriy-yakimenko-370890.html).
Запитання ви можете надсилати заздалегідь, вже зараз, а також безпосередньо під час чату.
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