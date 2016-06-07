Генпрокурор Луценко призначив собі заступників (фото)

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Генпрокуратури.

Також наказом генерального прокурора на посаду заступника очільника ГПУ призначено Євгена Єніна.

Зазначається, що Сторожук обіймав посаду старшого юрисконсульта, був головою Державної виконавчої служби України, а з листопада 2014 року - депутатом Верховної Ради України восьмого скликання від "Народного Фронту".

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У свою чергу Єнін працював на посадах оперативного складу Головного управління розвідки СБ України та Служби зовнішньої розвідки України; обіймав посаду третього, другого секретаря Посольства України в Республіці Молдова; працював другим та першим секретарем VI Територіального департаменту МЗС України; був на посаді начальника відділу Румунії, Молдови та Балкан Першого Європейського департаменту МЗС України; обіймав посаду радника, радник-посланника посольства України в Італійській Республіці.