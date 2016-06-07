Луценко призначив сина депутата начальником у Генпрокуратурі - ЗМІ

Про це пише Українська правда з посиланням на сайт Генеральної прокуратури.

Згідно з ним, Олексій Ничипоренко призначений начальником першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління.

Читайте такожГенпрокурор Луценко призначив собі заступників (фото)

За даними ГПУ, Ничипоренко проходив люстраційну перевірку. У документах, які він заповнював, він вказаний як Ничипоренко, однак у висновку комісії з перевірки, який є в пакеті документів, він значиться, як Нечипоренко.

Відповідно до біографії депутата від групи "Відродження" Валентина Ничипоренка, яка є на його сайті, в нього четверо дітей - троє синів і донька. В одному з інтерв'ю депутат зізнавався, що його старший син працює в прокуратурі.

Екс-регіонал Валентин Ничипоренко входить до депутатської групи "Відродження". Він зокрема голосував за саме призначення Луценка.

Читайте такожГенпрокуратура збереже напрацювання Сакварелідзе – Теличенко

Він також був серед тих, хто голосував за закони 16 січня 2014 року. Хоча пізніше відкликав свій голос за "диктаторські" закони.

В декларації про доходи за 2015 рік вказані двоє синів і донька, Олексій відсутній, оскільки вже дорослий і не живе з батьками.

За інформацією з відкритих джерел, Олексій Ничипоренко курував напрямок розслідування злочинів проти Автомайдану.