Зараз люстрації в органах прокуратури підлягають лише 6 осіб - Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час першої прес-конференції на посаді новопризначений генеральний прокурор України Юрій Луценко сьогодні в Києві.

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За його словами, згідно із законом про люстрацію, вже було звільнено 205 прокурорсько-слідчих працівників, і зараз люстрації підлягає лише 6 осіб.

Нагадаємо, Луценко обіцяв люструвати близько 400 працівників прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня 2014 набув чинності Закон "Про очищення влади" (про люстрацію).

Закон визначає правові та організаційні засади проведення перевірки державних службовців та прирівняних до них осіб, посадових осіб органів місцевого самоврядування "з метою відновлення довіри до влади і створення умов для побудови нової системи органів влади у відповідності з європейськими стандартами".