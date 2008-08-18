Заступник Балоги подав заяву про відставку - ЗМІ

Заступник глави Секретаріату Президента України (СП) Олександр ЧАЛИЙ подав заяву про відставку.

Про це пише газета “Комерсант-Україна” (№143 від 18 серпня) з посиланням на джерела в Секретаріаті Президента.

Зараз О.ЧАЛИЙ перебуває у відпустці, але, як стверджують джерела газети в СП, питання його відставки тепер справа часу. О.ЧАЛИЙ навряд чи повернеться у Міністерство закордонних справ, оскільки сам раніше говорив, що “не є кар`єрним дипломатом".

У п`ятницю, 15 серпня, на сайті Президента України з`явилася заява керівника Головної служби зовнішньої політики СП Ігоря ДОЛГОВА, в якій він розкритикував МЗС РФ за "недружні висловлювання" відносно України. Йдеться про реакцію Москви на підписання Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ указів, якими він ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про правила переміщення Чорноморського флоту Російської Федерації територією України.

Примітно, зазначає газета, що до сьогодні керівники головних служб СП не виступали офіційними коментаторами позицій Президента з важливих питань. Джерела «Комерсанта» стверджують, що заява В.ДОЛГОВА – не випадковість. Вона пов`язана з підготовлюваною відставкою О.ЧАЛОГО, який з вересня 2006 року курирує в СП зовнішньополітичний напрям. На даний момент указ про його відставку ще не підписаний, оскільки О.ЧАЛИЙ формально перебуває у відпустці.

У СП інформацію про відставку О.ЧАЛОГО не підтвердили, але й не спростували.

«Можу тільки сказати, що Олександр ЧАЛИЙ перебуває у відпустці. Він зараз за межами Києва, отже переадресувати йому ваше питання немає можливості», – заявила керівник служби інформаційної політики СП Лариса МУДРАК.

Водночас, один із представників керівництва СП, який побажав залишитися неназваним, підтвердив відомості про відставку О.ЧАЛОГО. "Олександр Олександрович сам написав заяву про відставку. Наскільки мені відомо, Президент ще не підписав її і не розмовляв з ним з цього питання, отже теоретично все ще може змінитися", - сказав співрозмовник видання.

Втім, інші джерела «Комерсанта» стверджують, що О.ЧАЛИЙ ухвалив рішення про відставку саме під тиском керівництво Секретаріату Президента.

«Питання вирішене остаточно, – впевнено заявив один із співрозмовників газети в СП. – ЧАЛОГО змусили піти у відставку, заздалегідь відібравши більшість повноважень. Спочатку в Секретаріаті з`явився СОКОЛОВСЬКИЙ, потім ГОНЧАРУК (уповноважений Президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ і заступник глави СП Андрій ГОНЧАРУК), на яких замкнули ключові питання зовнішньої політики. У результаті О.ЧАЛОГО усунули навіть від підготовки саміту Україна–ЄС, який відбудеться 9 вересня у Франції».

Одержати коментар самого О.ЧАЛОГО «Комерсанту» не вдалося – на телефонні дзвінки і SMS він не відповідав.

Представники МЗС і зарубіжних дипломатичних місій, акредитованих в Україні, підтвердили те, що питання відставки заступника глави СП в дипкорпусі почали обговорювати давно. "Ми чекали відставки Олександра ЧАЛОГО ще в травні", – повідомило джерело газети в посольстві однієї з європейських держав.

За інформацією «Комерсанта», однієї з причин розбіжностей між О.ЧАЛИМ і керівництвом СП є той факт, що його дружина Інна НОВАК балотувалася на виборах у травні за списками БЮТ, і зараз є депутатом Київради. Під час виборчої кампанії О.ЧАЛИЙ вже подавав заяву про звільнення з СП, але тоді було досягнуто угоди, і він залишився.

Тим часом, дипломати зазначають, що однією з причин тиску на заступника глави СП стала невдоволеність Президента В.ЮЩЕНКА його роботою. У числі невдач називається підготовка до саміту НАТО в Бухаресті, на якому Україна не одержала План дій щодо членства в Альянсі, пише «Комерсант».