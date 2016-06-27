У Брюсселі проходить міні-саміт Україна-ЄС за участю Порошенка
Президент України Петро Порошенко проводить переговори з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером, президентом Європейської ради Дональдом Туском та високим представником з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федерікою Могеріні.
Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у своєму Twitter.
У консультаціях також беруть участь єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальстрьом, єврокомісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган, віце-президент Єврокомісії з питань євро- та соціального діалогу Валдіс Домбровскіс та віце-президент Єврокомісії з питань Енергетичного Союзу Марош Шевчович.
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"Триває міні-саміт Україна-ЄС за участі Президентів Порошенка, Туска, Юнкера, Шульца, єврокомісарів Могеріні, Мальстрьом, Гана, Домбровскіс, Шевчовіча", - зазначив Цеголко.
Триває міні-саміт Україна-ЄС за участі Президентів Порошенка,Туска,Юнкера, Шульца,є-комісарів Могеріні,Мальстрьом,Гана,Домбровскіс,Шевчовіча— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 27 червня 2016 р.
Як повідомляв УНІАН, Порошенко у Брюсселі сьогодні бере участь у політичних консультаціях високого рівня Україна – Європейський Союз.