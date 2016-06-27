Порошенко проводить переговори з президентом Європарламенту (фото)

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у своєму Twitter.

"Президент Порошенко у Брюсселі розпочав переговори з Президентом Європарламенту Шульцем", - зазначив він.

Читайте такожПорошенко прибув до Ради ЄС, де зустрінеться з вищим керівництвом Євросоюзу

Лідери обмінялися думками стосовно результатів референдуму у Великій Британії щодо членства в Євросоюзі та його можливих наслідків для подальшого розвитку відносин між Україною і ЄС.

Глава держави висловив сподівання, що нинішні внутрішні складнощі не призведуть до зосередження Європейського Союзу виключно на власних проблемах, а стануть стимулом для пошуку нових успішних євроінтеграційних проектів, яким могла б стати Україна.

Мартін Шульц запевнив, що внутрішні процедури, пов’язані з виходом Великої Британії з ЄС, не вплинуть на готовність Європарламенту щодо запровадження безвізового режиму для громадян України, наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко прибув до Ради Європейського Союзу, де у нього відбудуться зустрічі з вищим керівництвом Союзу.

Після зустрічі з Шульцем Порошенко проведе зустріч у розширеному складі з керівництвом ЄС – із президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером, президентом Європейської ради Дональдом Туском та високим представником з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федерікою Могеріні.

Нагадаємо, Порошенко сьогодні у Брюсселі візьме участь у політичних консультаціях високого рівня Україна – Європейський Союз.