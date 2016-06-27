ЄС дуже позитивно оцінює дії української влади - Порошенко

Про це він заявив у понеділок в Брюсселі за результатами зустрічі з лідерами ЄС, передає власний кореспондент УНІАН.

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"Зусилля української влади були оцінені дуже позитивно - і Конституційна реформа, про яку говорили всі учасники саміту, і про позиції щодо запровадження антикорупційного законодавства, і про обрання та початок роботи нового генерального прокурора, і реформи, в тому числі, дерегуляції", - деталізував український президент.

За його словами, в цілому зустріч була "дуже дружньою". "Ми дякуємо за те, що в ці непрості часи, як для України, так і для ЄС, ми маємо таку тверду, послідовну і принципову підтримку наших партнерів з Євросоюзу", - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні президент Петро Порошенко прибув до Ради Європейського Союзу, де у нього відбулися зустрічі з вищим керівництвом Союзу.