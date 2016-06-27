Порошенко прибув до Ради ЄС, де зустрінеться з вищим керівництвом Євросоюзу

19:40, 27 червня 2016
Політика
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Президент України Петро Порошенко прибув до Ради Європейського Союзу, де у нього відбудуться зустрічі з вищим керівництвом Союзу.

фото УНИАН

Як передає власний кореспондент УНІАН, президент пройшов повз преси, відреагувавши на питання про можливих результатів зустрічі піднятим вгору великим пальцем.

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Очікується, що першою буде зустріч з президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцем, після якої пройде зустріч з усім керівництвом ЄС.

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