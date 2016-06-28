Порошенко підписав зміни до Конституції в частині правосуддя

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час урочистого засідання у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції України.

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«Приклад відповідальної роботи над вдосконаленням Основного закону ми з вами, шановні народні депутати, щойно продемонстрували. Поправки до Конституції в частині судочинства внесені в повній відповідності з нею самою», - заявив Порошенко.

«Завтра буде опубліковано закон про зміни до Конституції в частині правосуддя. Я його підписав», - додав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада україни 2 червня прийняла Закон «Про внесення змін до Конституції України (про правосуддя)».

Документ спрямований на забезпечення незалежності судової влади, підвищення вимог і професійних стандартів до суддівського корпусу, обмеження імунітету суддів до функціонального, оптимізацію системи судоустрою, а також забезпечення безперервної і ефективної роботи органів судової влади на перехідний період.