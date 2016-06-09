Шимків розповів, як довго може тривати судова реформа

Про це в інтерв'ю 5 каналу заявив заступник голови АП Дмитро Шимків.

"Над реформою правосуддя багато працювали, щоб вона змогла досягнути того рівня, на якому знаходиться. Це важливо. Це конституційні зміни, це імплементаційний закон, багато вводиться: поняття суддівського досьє, питання призначення суддів тощо. І взагалі, вводиться змістовний підхід до того, як судді можуть призначатися. По-перше, це деполітизація, по-друге, рівновіддаленість від усіх гілок влади і далі –доброчесність суддів. Тому що ми всі знаємо, як важливо для нас, а також для іноземних інвесторів захистити свої права. І доброчесність судді є одним із ключових моментів імплементаційного закону. І далі, якщо судді не зможуть довести, звідки у нього доходи і їх сімей – це також важливо…", – заявив Шимків.

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За його словами, перші зміни будуть стосуватися вищих судів, а "далі є імплементаційні закони".

На запитання ведучої, скільки часу може зайняти судова реформа в Україні, Шимків зазначив, що у Польщі вона відбувалася 15 років, у Словаччині – більше 6 років, у Сінгапурі – ще більше.

"Багато змін в антикорупційному плані зайняло багато часу. Навіть у Грузії перші результати були на третій рік. Великий об'єм роботи і фактори, які тиснуть на Україну, – в таких умовах не була жодна держава", – заявив Шимків.

Раніше УНІАН повідомляв, що Верховна Рада України ухвалила президентський Закон "Про судоустрій і статус суддів" (№4734). Цей Закон набирає чинності з дня набуття чинності Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)", крім пунктів 39 та 48 цього Розділу, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.