Генштаб Росії про Україну і Ан-70

Росії доведеться добре подумати над питанням про характер і умови співпраці з Україною з виробництва військово-транспортного літака Ан-70, заявив у п`ятницю на прес-конференції в РІА “Новости” заступник начальника Генштабу ЗС РФ Анатолій Ноговіцин.

"Що до умов, на яких ми відновлюємо наші проекти, тут доведеться ще подивитися", - сказав він, додавши, що говорити про це передчасно.

Так він прокоментував вчорашню заяву глави Міноборони України Юрія Єханурова про те, що два тижні тому - ще до початку російсько-грузинського конфлікту - Росія і Україна досягли домовленості за проектом виробництва Ан-70.

"Ми у військово-технічній співпраці з Україною давно будували навколо цього проекту різні відносини", - сказав Ноговіцин.

Він пояснив, що залежно від умов часу російсько-українська співпраця в цьому напрямі "то загострювалася, то згасала".

За його словами, заявлена позиція української сторони вимагає опрацювання Росією. Ноговіцин наголосив, що коли проект Ан-70 заморожувався, РФ "дарма часу не гаяла", і російська промисловість розробляла альтернативні проекти, зробивши успіхи в цьому напрямі.

"Але якщо є якийсь вибір, дивитимемося, ми навчилися оцінювати ситуацію, розбиратися в цих питаннях", - заявив він, додавши, що час покаже, чи буде ця співпраця "доброю чи поганою".