Янукович: за лічені Росію перетворили на ворога

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ завляє, що нинішня влада зробила Україну "фактично учасником воєнного конфлікту у Південній Осетії".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні ввечері на мітингу у Харкові, присвяченому святкуванню 65-ї річниці звільнення Харкова від фашистських загарбників і Дню міста.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що кризу у "наших відносинах необхідно подолати невідкладно".

За його словами, "волею і зусиллями діючої влади Україну зробили фактично учасником воєнного конфлікту у Південній Осетії".

"В результаті, не маючи ні найменшої можливості вплинути на хід подій, Україна створила напруженість на власних кордонах", - сказав лідер Партії регіонів.

За його словами, сталось "щось, що не піддається розуму: впродовж лічених днів Росію з дружньої держави і стратегічного партнера, з ким Україну об`єднує спільна багатовікова історія, раптом перетворили на ворога".