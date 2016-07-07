Депутати відмовилися працювати понаднормово
Верховна Рада України не підтримала проект постанови “Про внесення змін до календарного плану проведення IV сесії Верховної Ради VIII скликання”.
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 171 із 299 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Проектом постанови передбачалося продовжити строк проведення IV сесії ВР до 6 вересня 2016 року. Також планувалося провести 8 липня пленарне засідання, яке розпочати Годиною запитань до уряду.
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Передбачалося, що тиждень з 11 до 15 липня народні депутати мали б працювати в комітетах, фракціях і групах (у діючому календарному плані наступний тиждень є пленарним - УНІАН).
Також проектом постанови передбачалося, що з метою вирішення питань, пов'язаних із ситуацією в Україні та необхідністю прийняття у зв'язку з цим парламентом відповідних рішень, пленарні засідання скликаються у разі необхідності головою Верховної Ради.