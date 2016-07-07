Депутати відмовилися працювати понаднормово

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 171 із 299 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Проектом постанови передбачалося продовжити строк проведення IV сесії ВР до 6 вересня 2016 року. Також планувалося провести 8 липня пленарне засідання, яке розпочати Годиною запитань до уряду.

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Передбачалося, що тиждень з 11 до 15 липня народні депутати мали б працювати в комітетах, фракціях і групах (у діючому календарному плані наступний тиждень є пленарним - УНІАН).

Також проектом постанови передбачалося, що з метою вирішення питань, пов'язаних із ситуацією в Україні та необхідністю прийняття у зв'язку з цим парламентом відповідних рішень, пленарні засідання скликаються у разі необхідності головою Верховної Ради.