В БПП припускають, що наступного тижня Рада не працюватиме в пленарному режимі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам після зустрічі лідерів фракцій та груп за участю керівництва парламенту.

Читайте такожРегіональна рада італійської Тоскани схвалила резолюцію про скасування санкцій проти Росії

Гринів зазначив, що у випадку, “якщо виявиться, що наступної порції чи пакету законопроектів узгоджених немає, то треба буде попрацювати в комітетах”, зокрема у вівторок і в середу, а в четвер і п`ятницю працювати у пленарному режимі або весь тиждень не працювати в пленарному режимі.

Він зауважив, що при цьому сесію ВР не закриватимуть, й у разі узгодження законопроектів, котрі необхідні державі і які готові підтримати народні депутати, буде збиратися засідання парламенту для їх ухвалення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні фракції Радикальної партії та “Батьківщини”, а також позафракційні народні депутати, вкотре заблокували трибунута президію парламенту.

Лідер фракції “Батьківщина” Юлія Тимошенко заявила, що блокування безстрокове - до вирішення питання про зниження тарифів на комунальні послуги для населення.

Також депутати вимагають створити Тимчасову слідчу комісію ВР з розслідування інформації щодо офшорів та корупції вищих посадових осіб держави, а також ТСК щодо обгрунтованості формування комунальних тарифів.

Крім того, вони наполягають на створенні робочої групи з розробки законопроектів, зокрема, щодо перерахунку ціни на газ.

Через блокування роботи ВР голова парламенту Андрій Парубій заявив, що сьогодні засідання не відбудеться, а завтра Верховна Рада продовжить роботу о 10.00.

Після зустрічі лідерів фракцій та груп за участю керівництва парламенту співголова депутатської групи ”Партія ”Відродження” Віталій Хомутиннік заявив, що серед народних депутатів на даний час немає консенсусу щодо завтрашньої роботи Верховної Ради.