Луценко обіцяє до кінця року заочно засудити всіх причетних до розстрілів на Майдані

Генеральний прокурор Юрій Луценко пообіцяв, що до кінця року буде заочно засуджено усіх встановлених осіб, причетних до розстрілів людей на Майдані, які переховуються за межами України або в Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора під час брифінгу у Тернополі.

Він пояснив, що заочно засуджувати підозрюваних суди отримали право завдяки закону, який дає такі повноваження щодо обвинувачених, які понад 6 місяців переховуються від правосуддя.

"Тепер всі "беркути", яких ми знаємо, і які перебувають на території Росії або Криму, вже цього року будуть заочно засуджені в одному з судів столиці. Скажете, заочне засудження, що тут такого? Але засудження за статтею 115 – вбивство. Він не зможе більше пересуватися світом. Не думаю, щоб хтось пропустив таку людину через кордон. І доведеться їм відпочивати лише на озері Байкал, бажано під льодом", – сказав Луценко.

Він додав, що наразі доказову базу готують слідчі та прокурори департаменту спеціальних розслідувань ГПУ на чолі з Сергієм Горбатюком.

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"Там ведеться дуже серйозна робота. Я запитав у Горбатюка, що треба. Він приніс перелік комп’ютерної техніки на 1,5 мільйона. Купили йому добрі люди техніку і навіть програму, яка може ідентифікувати обличчя на відео. Робота проводиться титанічна. Наслідком є те, що триває суд присяжних над затриманими, обвинуваченими у розстрілах на Майдані", – сказав Генпрокурор.

Новопризначений прокурор Тернопільщини В’ячеслав Перч, який до призначення працював в ГПУ і був начальником управління процесуального керівництва, яке здійснювало нагляд за розслідуванням справи по Майдану, додав, що наразі слідчим відомі ролі усіх бійців в масках, причетним до розстрілу цивільних громадян.

"Ми зібрали всі можливі відеозаписи і відновили події. Визначили послідовність дій всіх учасників, визначили роль кожного. Були лише проблеми з ідентифікацією, адже всі вони були в масках", – зауважив Перч.