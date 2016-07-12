Суд у справі п'яти екс-"беркутівців" розпочав допит родичів загиблих євромайданівців

Як передає кореспондент УНІАН, суд сьогодні завершив вивчення висновків балістико-хімічних експертиз набоїв та вилученої зброї, з якої стріляли по учасниках акцій протестів у лютому 2014 року і перейшов до стадії допиту потерпілих.

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Зокрема, сьогодні суд заслухав пояснення батька загиблого Назарія Войтовича Юрія Войтовича. Потерпілий надав характеристику синові, коли, за яких обставин та з якою метою Назарій поїхав до Києва на Майдан Незалежності, як родина дізналася, що син загинув та інші обставини.

Наступне судове засідання у справі проти «беркутівців» відбудеться 19 липня об 11.30.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура у 2014 році передала до суду кримінальне провадження проти екс-«беркутівців» Олександра Зінченка та Павла Аброськіна. Їх підозрюють у вбивстві 39 активістів Майдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в центрі Києва.

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування і направили до суду кримінальне провадження проти ще трьох екс-«беркутівців» - Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. За даними прокуратури, цим особам інкримінується вчинення теракту, перевищення службових обов'язків, навмисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину.

Кримінальні провадження проти всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об'єднано в одне.