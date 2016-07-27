Супрун призначена виконуючою обовязки міністра охорони здоров'я

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято сьогодні під час засідання уряду.

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"Рішення ухвалено", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час голосування кадрових питань списком.

Як повідомляв УНІАН, до цього в.о. міністра охорони здоров'я був Віктор Шафранський.

Кабмін 22 липня призначив волонтера Уляну Супрун на посаду заступника міністра охорони здоров'я.

Уляна Супрун народилася та виросла у США. Восени 2013 року разом з чоловіком переїхала до України. Під час Революції гідності працювала у медичній службі, згодом очолила гуманітарні ініціативи Світового конгресу українців та заснувала «Захист патріотів» ­ організацію, що займається тренуваннями з тактичної медицини та забезпечує українських бійців покращеними індивідуальними аптечками стандарту НАТО.

У 2015 році отримала українське громадянство.