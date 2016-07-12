Порошенко запропонував волонтеру Уляні Супрун стати заступником міністра охорони здоров’я

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, Порошенко привітав Супрун з річницею отримання українського громадянства та запропонував працювати над покращенням системи охорони здоров’я у міністерстві. «Ситуація в охороні здоров’я сьогодні досягає рівня захисту національної безпеки», - наголосив президент. Глава держави заявив, що звернувся до уряду з проханням призначити її на посаду заступника міністра охорони здоров’я.

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«Дуже розраховую на Вас. Раніше ми з Вами приділили увагу військовій медицині, і наші воїни отримали забезпечення ліками, аптечками, послугами медиків. Але зараз завдання амбітніше», - зазначив глава держави.

Президент наголосив, що першочерговою метою є розробка та затвердження стратегії реформування галузі охорони здоров’я. Глава держави звернувся з проханням до Супрун за короткий термін спільними зусиллями разом з Урядом та Верховною Радою підготувати пропозиції та винести їх на розгляд суспільства. Президент повідомив, що проект стратегії реформування галузі охорони здоров’я буде розглянуто на засіданні РНБО.

Головним викликом глава держави назвав корупцію у системі охорони здоров’я. «Завжди галузь була символом корупції: у фармакології, медичних послугах, у закупівлі медичного обладнання та будівництві нових лікарень. Прозора та ефективна експертиза викличе довіру людей», - підкреслив президент.

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У свою чергу, Супрун зазначила: «Як є політична воля, тоді все складеться. З вашою підтримкою, думаю, ми зможемо подолати багато проблем». Вона погодилася з необхідністю швидкої розробки та затвердження стратегії реформи охорони здоров’я та презентації її громадянам, щоб «вони зрозуміли, чому система міняється і не боялися змін», підкреслюється в повідомленні.