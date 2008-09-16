Яценюк оголосив про смерть коаліції (оновлено)

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК офіційно оголосив про припинення діяльності демократичної коаліції у складі фракцій БЮТ та “Наша Україна – Народна самооборона”.

Як передає кореспондент УНІАН, він також нагадав, що, згідно з Конституцією і законодавством України, лише голова ВР має право підписувати закони, які прийняті парламентом.

А.ЯЦЕНЮК запропонував парламенту внести нову кандидатуру на посаду голови ВР після оголошення заяви про припинення діяльності коаліції.