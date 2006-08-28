Партія регіонів пропонує розширити повноваження місцевих рад

Фракція Партії регіонів у Верховній Раді пропонує парламенту дозволити районним і обласним радам обирати своїх голів і формувати постійні комісії без участі керівників територіальних виборчих комісій у разі, якщо останні саботують цей процес.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, відповідний законопроект, ініційований депутатами фракції Олегом ЦАРЬОВИМ і Миколою ЯНКОВСЬКИМ, зареєстрований у Верховній Раді.

Зокрема депутати ініціюють внесення змін до Закону України про “Місцеве самоврядування в Україні”.

Законопроект спрямований на те, щоб надати новообраним депутатам районних і обласних рад право формувати органи місцевого самоврядування всупереч протидії голів ТВК. Проект закону передбачає надання депутатам районних і обласних рад право обирати зі свого складу головуючого і самостійно продовжувати процедуру обрання голів у разі, коли вони не обрані протягом двох тижнів.

Свою ініціативу О.ЦАРЬОВ і М.ЯНКОВСЬКИЙ пояснюють тим, що голови ТВК іноді саботують проведення перших сесій місцевих рад і паралізують роботу органів місцевого самоврядування.

Довідка УНІАН. Відповідно до Закону України про “Місцеве самоврядування в Україні”, першу сесію районних і обласних рад скликають і ведуть голови відповідних ТВК.