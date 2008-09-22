Балога відмовився від виборів?

«Єдиний Центр» відмовився від розміщення близько двох тисяч рекламних щитів по всій країні. Про це «Делу» повідомив виконавчий директор Асоціації зовнішньої реклами Артем Біденко. Білборди були заброньовані партією на початку вересня, якраз після фактичного розвалу коаліції і обіцянки президента оголосити дострокові вибори. Активна фаза реклами «ЄЦ», куратором якого є глава Секретаріату президента Віктор Балога, планувалася на жовтень-листопад. Проте на минулому тижні «ЕЦ» несподівано відмінив замовлення. Паралельно представники президента повідомили, що у Ющенка вже немає мети розганяти парламент.

Відмова підконтрольної главі Секретаріату президента Віктору Балозі партії «Єдиний Центр» від масштабної кампанії стала несподіваною для рекламістів. За даними видання, ще минулого понеділка деякі агентства одержали оплату за розміщення зовнішньої реклами в різних областях країни. Проте в кінці тижня плани «єдиноцентристів» різко помінялися.

За словами виконавчого директора Асоціації зовнішньої реклами Артема Біденка, середня вартість розміщення реклами на білбордах в Україні складає 650 доларів і вище. Тепер рекламісти намагаються добитися штрафних санкцій за порушення договорів. Адже загальний бюджет рекламної кампанії «Єдиного Центру» повинен був скласти близько півтора мільйонів доларів.

Скандал на рекламному ринку може бути наслідком ухваленого рішення про перенесення дати виборів або їх відміну.