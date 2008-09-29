Прем'єр пропонує Ющенку видати указ «про заборону Тимошенко»

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО припускає, що для боротьби з нею може бути використана й екстрадиція, що очікується, зі США в Україну колишнього глави уряду Павла ЛАЗАРЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала сьогодні на брифінгу в Києві.

«Я стежу за тим, що заради боротьби з ТИМОШЕНКО розпускаються верховні ради, руйнують демократичні коаліції, завозиться в Україну за імпортом ЛАЗАРЕНКО, ще якісь дії робляться, укази готуються про розпуск парламенту і призначення нового прем`єр-міністра, які друкуються в Інтернеті… Я думаю, що Президенту вже доречно замість того, щоб руйнувати країну, випустити указ про заборону ТИМОШЕНКО», - сказала прем`єр.

Вона наголосила, що політична боротьба не повинна переходити межі стабільного життя країни, і Президент у боротьбі за збереження свого поста після наступних виборів не має права руйнувати власну країну. Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що на сьогодні вже очевидна неспроможність усіх звинувачень, які лунали на її адресу і на адресу БЮТ останнім часом. Проте при цьому в результаті таких звинувачень «життя в Україні практично дестабілізується», - переконана глава уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО також підкреслила, що була дуже здивована, прочитавши стенограму останніх виступів Президента за кордоном.

«Я була дуже здивована, присягаюся вам, просто до самого серця була здивована, коли почитала стенограми виступів Президента країни в США, де він на достатньо високому форумі (ці стенограми надруковані на сайтах організацій, які приймали Президента), сказав, що ТИМОШЕНКО у Верховній Раді очолила комісію з імпічменту Президента.

Я хочу ще раз сказати, що я ніякими такими речами не переймалася, і вважаю, що вони не потрібні сьогодні. Я впевнена у тому, що, на жаль, сьогодні дуже багато політичних провокацій», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що вона як прем`єр-міністр хоче шляхом відродження посиленої демкоаліції повернути в країну стабільне життя, щоб уряд і Верховна Рада працювали узгоджено.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Степан ГАВРИШ заявив, що під час робочого візиту Президента України Віктора ЮЩЕНКА до США, який відбувся 22-25 вересня, в Сполучених Штатах почала працювати міжвідомча група експертів правоохоронних органів України.

У результаті роботи експертної групи були досягнуті попередні домовленості з американською стороною про можливу екстрадицію в Україну колишнього прем`єр-міністра П.ЛАЗАРЕНКА.

*** П.ЛАЗАРЕНКО в серпні 2006 року був засуджений каліфорнійським судом до 9 років ув’язнення за відмивання грошей та інші злочини. Поки продовжуються слухання в апеляційних судах, він залишається під домашнім арештом у своїй квартирі в Сан-Франциско.