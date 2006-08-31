Кабмін робить крайнім журналіста, який ”погано вчився у школі”

Перший заступник міністра Кабінету міністрів Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявляє, що цитату про усунення права Президента давати доручення урядові приписав йому журналіст, з яким він ніколи не зустрічався.

Про це він заявив в інтерв‘ю газеті „Дело” у №206 від 31 серпня ц.р.

„Хтось із співробітників засобів масової інформації або погано вчився у школі, або через треті вуха дізнався про те, що відбувалося на засіданні Кабінету міністрів. Цитату подавала людина, з якою я ніколи не спілкувався і в очі не бачив”, – зазначив О.ЛАВРИНОВИЧ.

За його словами, Кабінет Міністрів лише вніс зміни в регламент Кабміну відповідно до норм Конституції. Дане рішення, зауважив перший заступник міністра Кабінету міністрів, було технічним – з Тимчасового регламенту був вилучений термін „подача доручень” з боку Президента.

„Ми не ухвалили нічого сенсаційного, лише імплементували цю норму у діючий регламент Кабінету міністрів. Тепер Кабмін, як і раніше, керується лише Конституцією, законами України та офіційними нормативними актами Президента”, – зазначив О.ЛАВРИНОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня газета ”Комерсант-Україна” повідомила, що 29 серпня на спільному засіданні трьох урядових комітетів під керівництвом першого віце-прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА було ухвалено рішення щодо скорочення повноважень Президента у зв`язку з положеннями нової редакції Конституції.

"Ми усуваємо право Президента давати доручення урядові, а також залишаємо за ним можливість припиняти рішення одночасно зі зверненням у суд", – цю цитату газета подала від імені першого заступника міністра Кабінету міністрів О.ЛАВРИНОВИЧА.