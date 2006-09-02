Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ здивований тональністю заяв Секретаріату Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ сказав журналістам у суботу.

«Мене, взагалі кажучи, дивує тональність заяв про те, що нібито Секретаріат (Президента - УНІАН) готується дуже серйозно вивчати бюджет, і що Президент може не підписати Закон про бюджет, якщо він не влаштовуватиме Секретаріат Президента», - сказав перший віце-прем`єр-міністр.

За його словами, з приводу ряду некоректних висловів з боку Секретаріату «виникають певні питання», які обговорюватимуться з Президентом після його виходу з відпустки.

Як сказав М.АЗАРОВ: «Я не можу не відзначити, що, на мій погляд, часом штучно нагнітаються достатньо другорядні питання». Як приклад він назвав галас, який піднявся навколо внесення змін до регламенту Кабінету Міністрів. «Ці зміни були підготовлені ще урядом ЄХАНУРОВА», - сказав М.АЗАРОВ, - «І тому, коли Секретаріат Президента ініціював таку галасливу реакцію, окрім подиву, принаймні у мене, це нічого не могло викликати».

М.АЗАРОВ зазначив, що уряд готовий для нормальної роботи з Президентом, і він готовий діяти в цьому напрямі.